Genişletme Çalışmalarının Ardından Sıcak Asfalt Başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki ulaşım altyapısını daha modern, güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla yürüttüğü projelere aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde Dulkadiroğlu kırsalında önemli bir çalışma hayata geçiriliyor.

Maksutuşağı, Halkaçayırı, Abbaslar, Arslanbey ve Alibeyuşağı mahallelerini çevre mahallelere ve Gaziantep Yolu’na bağlayan stratejik güzergâhta, genişletme çalışmaları başarıyla tamamlandı. Mevcut 6 metrelik platform genişliği, projeyle birlikte iki katına çıkarılarak 12 metreye ulaştırıldı.

Dar Yol Tarih Oluyor, Konfor Katbekat Artıyor

Yolun genişletilmesiyle birlikte karşılıklı araç geçişleri çok daha güvenli hale gelirken, güzergâh ağır tonajlı araçların kullanımına uygun hale getirildi. Zemin iyileştirme ve temel güçlendirme çalışmalarının titizlikle tamamlandığı 5 kilometrelik kısımda, hazırlanan altyapının üzerine sıcak asfalt serimine geçildi.

Toplam 45 Milyon TL’lik yatırım bedeliyle hayata geçirilen bu dev proje sayesinde, bölgede yaşayan vatandaşlar ile güzergâhı kullanan tüm sürücüler uzun yıllar sorunsuz hizmet alacak konforlu bir ulaşım altyapısına kavuşuyor. Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla bölgedeki ulaşım standardı en üst seviyeye taşınıyor.