Günlerdir kavurucu sıcakların etkisi altında kalan Kahramanmaraş genelinde hava durumu bir anda tersine döndü. Meteorolojik vergilere göre termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentte, vatandaşlar aşırı sıcaklarla mücadele ederken beklenen serinletici haber gökyüzünden geldi.

Hafta sonu itibarıyla etkisini gösteren ani yağış, kent merkezinde hava sıcaklıklarını hızla aşağı çekerek ferahlık sağladı.

40 Dereceden Ani Serinliğe Geçiş

Yaz mevsiminin en sıcak günlerinin yaşandığı Kahramanmaraş'ta, artan sıcaklıklar ve nem oranı günlük yaşamı olumsuz etkiliyordu. Öğle saatlerinde etkisini artıran serin havanın ve yağışın gelmesiyle birlikte kent sakinleri adeta rahat bir nefes aldı.

Uzmanlardan Uyarı: Ani Su Baskınlarına Dikkat!

Meteoroloji yetkilileri, yaz aylarında görülen ani ve yerel sağanak yağışların getirdiği risklere karşı vatandaşları uyardı. Kısa süreli ama etkili olabilen bu tür hava olaylarında yaşanabilecek ani su baskınları, trafikte aksamalar ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı sürücülerin ve yayaların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde mevsim normallerine dönmesi beklenirken, yağışın tarım alanlarına can suyu olması bekleniyor.