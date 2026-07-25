Kahramanmaraş genelinde merkez ve kırsal ayrımı gözetmeksizin yol altyapısını güçlendirme çalışmalarını aralıksız sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya devam ediyor. Şehrin dört bir yanında hayata geçirilen projelerle ulaşım standartları yükselirken, adres bu kez Afşin'in kırsal mahallelerinden Emirli oldu.

Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen hummalı çalışmalarla birlikte, mahalle sakinlerinin yıllardır yaşadığı ulaşım çilesine son veriliyor.

Toz ve Çamur Çilesi Son Buluyor

Emirli Mahallesi'nde uzun yıllardır stabilize yapısıyla kullanılan yollar, özellikle mevsim geçişlerinde vatandaşlara zor anlar yaşatıyordu. Yaz aylarında kaldırdığı yoğun toz nedeniyle çevre ve hava kalitesini olumsuz etkileyen, yağışlı havalarda ise adeta çamur deryasına dönerek ulaşımı sekteye uğratan yollar için düğmeye basıldı.

Büyükşehir ekiplerinin titizlikle sürdürdüğü projeyle birlikte, mahalle yolları baştan aşağı yenileniyor.

4 Bin Metrekare Kilit Parke ile Yepyeni Bir Görünüm

Bölgede başlatılan yenileme çalışmaları kapsamında toplam 4 bin metrekare alan kilit parke ile kaplanıyor. Gerçekleştirilen bu yatırımla birlikte yollar;

Çok daha sağlam, düzenli ve uzun ömürlü bir yapıya kavuşuyor,

Hem araç hem de yaya güvenliği en üst seviyeye çıkarılıyor,

Mahallenin estetik görünümü tamamen değiştiriliyor.

Çalışmaların kısa süre içinde tamamlanmasıyla birlikte Emirli Mahallesi sakinleri, yılın dört mevsimi konforlu, güvenli ve kesintisiz ulaşım imkânına kavuşmuş olacak.