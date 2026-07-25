Kahramanmaraş'ın sosyal ve kültürel yaşamına önemli katkılar sunması hedeflenen Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi ve Meydan Projesi kapsamında önemli bir adım atılıyor. Proje çalışmaları dolayısıyla Onikişubat Adnan Menderes Bulvarı’nda uzun süredir faaliyet gösteren Sosyete Pazarı mevcut yerinden taşınıyor.

Şehrin alışveriş alışkanlıklarında hareketlilik yaratacak bu süreçle birlikte pazar esnafı, bundan böyle Onikişubat Bediüzzaman Bulvarı’ndaki Kapalı Pazar Yeri'nde vatandaşları ağırlayacak.

Taşınma Takvimi ve Çalışma Günleri Netleşti

Planlanan taşınma süreci doğrultusunda mevcut pazardaki faaliyetler 27 Temmuz Pazartesi günü itibarıyla sonlandırılacak. Esnaf, gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından 1 Ağustos Cumartesi gününden itibaren yeni adresinde kapılarını açacak.

Sosyete Pazarı, yeni modern yerinde de eskisi gibi Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri kurulmaya devam edecek.

Şeffaf Kura Çekimi ile Yeni Tezgâh Yerleri Belirlendi

Taşınma sürecinin tamamen adil, düzenli ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda geniş katılımlı bir kura çekimi gerçekleştirildi. Sosyete Pazarı esnafının da katıldığı programda, Kapalı Pazar Yeri’nde yer alacak tezgâhların yerleri kura ile tek tek belirlendi.

Yapılan bu planlama sayesinde hem esnafın ticari faaliyetlerinin kesintiye uğramasının önüne geçilmesi hem de Kahramanmaraşlı vatandaşların alışverişlerini yeni ve modern adreste daha konforlu, güvenli bir ortamda sürdürmesi amaçlanıyor.