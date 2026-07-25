Mersin’in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu Mahallesi'nde yürekleri dağlayan bir boğulma vakası yaşandı. Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte serinlemek amacıyla sahile giden 7 yaşındaki E.K., yüzmek için denize girdi. Küçük çocuk, bir süre sonra denizde gözden kayboldu. Çocuğun suda kaybolduğunu fark eden aile ve çevredekiler durumu hemen yetkililere bildirdi.

Ekipler Seferber Oldu, Hastaneye Kaldırıldı

İhbar üzerine olay bölgesine kısa sürede 112 Acil Sağlık, Sahil Güvenlik ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin su altında ve kıyıda gerçekleştirdiği arama çalışmaları sonucunda E.K. sudan çıkarıldı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan minik çocuk, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı

Hastanede tedavi altına alınan 7 yaşındaki E.K., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun ani ve acı kaybı ailesini ve yakınlarını yasa boğarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.