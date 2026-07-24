Mersin'in Yenişehir ilçesinde bir arsayı sahte noter vekaletiyle satmaya çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ilçede sahte noter vekaletiyle arsa satmaya çalışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, şüphelilerin bir kişiye ait olan ve piyasa değeri 200 milyon lira olduğu belirlenen tapulu arsayı sahte noter vekalet belgesiyle 20 milyon liraya satmaya çalıştığı tespit edildi.

Satış işlemleri sırasında düzenlenen operasyonda sahte vekalet belgesini kullanan şüpheli, alıcı konumundaki kişi ve olaya karıştıkları belirlenen toplam 8 zanlı gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda çok sayıda evrak ve 9 cep telefonuna el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.