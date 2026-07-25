Yağmur Sebebiyle Kontrolden Çıktı

Kırıkkale-Samsun karayolunun Kimeski mevkisinde yürekleri dağlayan bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.D. yönetimindeki 44 PU 999 plakalı yolcu otobüsü, Bursa'dan Kars'a doğru yol aldığı sırada bölgede etkili olan yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otobüs yol kenarındaki şarampole devrilerek durabildi.

Olay Yerine Çok Sayıda Eki̇p Sevk Edildi

Kazanın şiddetiyle otobüs adeta savaş alanına dönerken, çevredeki sürücülerin ve vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, UMKE, itfaiye, polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, devrilen otobüste sıkışan ve yaralanan yolcuları kurtarmak için zamana karşı yarıştı.

40 Kişi Hastanelere Kaldırıldı

Kazanın gerçekleştiği sırada yolcu otobüsünde bulunan 39'u yolcu toplam 42 kişiden 40'ı yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hızla Kırıkkale’deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.