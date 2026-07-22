Mersin’in Tarsus ilçesinde görev yapan tecrübeli polis memuru Halil Çopur’dan acı haber geldi. Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliği bünyesinde görevini sürdüren 53 yaşındaki Çopur, ikamet ettiği evinde aniden rahatsızlandı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen polis memuru için adrese derhal 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hızlıca Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 2 çocuk babası Halil Çopur, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Önünde Tören Düzenlendi

Görevi başında geçirdiği ani rahatsızlık sonrası hayatını kaybeden Halil Çopur için görev yaptığı Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası önünde cenaze töreni gerçekleştirildi.

Gözyaşlarının sel olduğu törende mesai arkadaşları ve acılı aile Çopur’u son yolculuğuna uğurlamak üzere hazır bulundu.

İl ve İlçe Protokolü Acılı Aileyi Yalnız Bırakmadı

Tarsus’taki resmi cenaze törenine Mersin il ve ilçe protokolünün önde gelen isimleri katılarak acılı aileye taziye dileklerini iletti. Törene Mersin Valisi Atilla Toros, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Gürkan Özkaynak katılım sağladı.

Dualarla Tarsus Şehir Mezarlığı’na Defnedildi

Emniyet müdürlüğü önünde okunan dualar ve alınan helalliğin ardından polis memuru Halil Çopur'un naaşı, meslektaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşındı. Çopur’un cenazesi, defin işlemleri gerçekleştirilmek üzere Tarsus Şehir Mezarlığı’na götürüldü.