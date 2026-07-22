Kahramanmaraş Ağustos Fuarı'nda Kim Hangi Gün Sahne Alacak? İşte Tam Konser Listesi
Kahramanmaraş Ağustos Fuarı'nda Kim Hangi Gün Sahne Alacak? İşte Tam Konser Listesi
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Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

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Atıkların bulunduğu alanda kısa sürede etkisini artıran alevlere itfaiye ekipleri müdahale ederken, yangının çevredeki tesislere sıçramaması için yoğun çaba harcandı.

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Yangının kontrol altına alınması ve tamamen söndürülmesi için ekiplerin çalışmaları sürerken, olayda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

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Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

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