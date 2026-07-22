Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.



Atıkların bulunduğu alanda kısa sürede etkisini artıran alevlere itfaiye ekipleri müdahale ederken, yangının çevredeki tesislere sıçramaması için yoğun çaba harcandı.



Yangının kontrol altına alınması ve tamamen söndürülmesi için ekiplerin çalışmaları sürerken, olayda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.



Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.