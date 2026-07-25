2024 başkanlık seçimlerini kazanarak 20 Ocak 2025'te 47. ABD Başkanı olarak ikinci kez Beyaz Saray'a dönen Donald Trump, gündemi sarsacak bir hamleye imza attı. Daha önce 2017-2021 yılları arasında 45. Başkan olarak görev yapan Trump, ABD tarihinde Grover Cleveland'dan sonra ikinci kez bu koltuğa oturan isim olmuştu.

Ancak Trump'ın son açıklamaları, başkanlık serüveninin henüz bitmediğini ve dördüncü kez yarışa (üçüncü dönem için) göz kırptığını gösterdi.

"Üç Kez Kazandım, Şimdi Bir Kez Daha Yapacağım"

İlki 25 Nisan'da düzenlenen ve silahlı saldırı nedeniyle yarıda kesilen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin başkent Washington'daki yemeğinde konuşan Donald Trump, önce şaka olduğunu belirttiği adaylık konusunu konuşmasının sonunda resmi bir duyuruya dönüştürdü.

Basına seslenen Trump, "Basına ne kadar önem verdiğimi göstermek ve reytinglerinizi kurtarmak adına bir duyuru yapmaktan memnuniyet duyuyorum. ABD başkanlığına dördüncü kez aday olma niyetim var. Resmi bir adım atacağım. Üç kez kazandım, şimdi bunu tekrar yapacağım" ifadelerini kullandı. Konuşması sırasında cebinden çıkardığı "TRUMP 2028" yazılı kırmızı şapkayı takan Trump'ın bu hamlesi karşısında salondaki gazeteciler bir süre sessizliğe büründü.

Anayasal Engel Var: 22. Ek Madde Ne Diyor?

Trump'ın bu çıkışı büyük yankı uyandırırken, ABD Anayasası'nın kuralları akıllara geldi.

Anayasal Sınır: ABD Anayasası'nın 22. Ek Maddesi, bir kişinin en fazla iki dönem başkanlık yapabileceğini açıkça hükme bağlıyor. Bu kurala göre Trump'ın olası üçüncü dönemi hukuken mümkün görünmüyor.

Kuralın Değişme İhtimali: Anayasa kuralının değiştirilmesi için ABD Kongresi'nin hem Temsilciler Meclisi hem de Senato kanadının üçte ikisinin veya eyalet meclislerinin üçte ikisinin desteği gerekiyor. Venezuela’daki Çifte Felakette Can Kaybı 5 bin 278'e Yükseldi! İçeriği Görüntüle

Daha önce 5 Mayıs 2025'te 8 yılın sonunda görevini devredeceğini söyleyen, 1 Nisan 2025'te ise üçüncü dönem için izin verilmesi halinde Barack Obama'yı rakip görmek istediğini belirten Trump'ın bu hamlesi, önümüzdeki dönemin en büyük siyasi tartışmalarından biri olacağının sinyalini verdi.