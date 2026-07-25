Kahramanmaraş genelinde etkisini artıran aşırı sıcak hava dalgası, vatandaşları serinleten yöresel lezzetlere yöneltti. Şehrin yaz aylarındaki vazgeçilmez geleneksel tatlarından biri olan mayam şerbeti, bu dönemde hem yerel halktan hem de şehir dışından gelen ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Tarihi Çarşıparda Mayam Şerbeti Yoğunluğu

Kentin tarihi çarşılarında satış yapan esnaf, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte işlerinde büyük bir hareketlilik yaşandığını belirtti. Özellikle farklı şehirlerden Kahramanmaraş'a gelen ziyaretçilerin, kente özgü bu tarihi lezzeti tatmadan şehirden ayrılmadığı ifade edildi.

Tamamen doğal ve ferahlatıcı özellikleriyle öne çıkan mayam şerbeti, yaz sıcaklarında en çok tüketilen ve tercih edilen içeceklerin başında geliyor.

Hafta Sonu Ziyaretçilerinden Büyük İlgi

Kent kültürünün en önemli simgelerinden biri olan mayam şerbeti, özellikle hafta sonu yaşanan yoğun ziyaretçi akınıyla birlikte tezgâhlarda en çok satan ürünlerin başında yer almayı sürdürüyor. Serinlemek ve Kahramanmaraş'ın zengin yöresel lezzetlerini deneyimlemek isteyenler, tarihi çarşıların yolunu tutuyor.