"Görülen Türler İstilacı Değil, Yerli"

Dünya genelinde 10 binden fazla çekirge türü bulunduğunu, bunların 150'den fazlasının Türkiye'de yaşadığını aktaran Prof. Dr. Özkan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yapılan çalışmalarda bunun istilacı bir tür olmadığı görülüyor. 'İstilacı' diyebilmemiz için Türkiye'te yaşamayan, egzotik bir tür olması gerekir. Bu yerli bir tür. Dolayısıyla şu anda çiftçilerin korkacağı bir durum söz konusu değil. Ancak çiftçilerimiz böcekleri sürekli izlemeli, yoğunluk ekonomik zarar eşiğine geldiğinde gerekli mücadele yapılmalı."

Artışın Temel Nedeni: Sıcaklık ve Yağış

Çekirge popülasyonundaki artışın "göç" veya "istila" olarak yorumlanmaması gerektiğini belirten Özkan, böceklerin soğukkanlı (poikilotermal) canlılar olduğunu ve sıcaklıktan doğrudan etkilendiğini kaydetti. Popülasyondaki yükselişin arkasındaki iki ana etkenin ani sıcaklık artışı ile yıl içindeki yağış ve nem artışı olduğunun altını çizen Özkan, sıcaklıktaki 1-2 derecelik artışın bile böcek sayısını katlayabileceğini belirtti.

"İnsanlar İçin Zehirli Değil ve Saldırmıyorlar"

Vatandaşlara panik yapmamaları yönünde çağrıda bulunan Prof. Dr. Cem Özkan, çekirgelerin insanlar için zehirli olmadığını ve insanlara saldırmadığını vurguladı. Evlere girişlerin önlenmesi için sineklik kullanılabileceğini belirten Özkan, bilinçsiz tarım ilaçlarının direnç gelişimine yol açarak sorunu büyütebileceği konusunda uyardı.

Özkan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu anda panik olacak bir şey yok. Sıcaklık geçince denge kurulacak. 10-15 gün içinde çekirge sorununun kendiliğinden azalacağını düşünüyorum."