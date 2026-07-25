Adana’nın Ceyhan ilçesinde kan donduran bir silahlı saldırı yaşandı. Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezindeki İnönü Bulvarı üzerinde bulunan bir dondurmacı dükkanına, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.

Hastaneye Kaldırılan İşçi Kurtarılamadı

İhbar üzerine olay yerine hızla 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırı sırasında tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği iş yeri çalışanlarından Y.E. (29) ile ayağına cam parçaları isabet eden E.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan 29 yaşındaki Y.E., buradaki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis Kaçan Saldırganın Peşinde

Olay yerinde incelemelerini derinleştiren polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirip olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma tüm hızıyla sürdürülüyor.