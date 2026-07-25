Türkiye genelinde etkisini gösteren yağışlı hava ve fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede kuvvetli sağanak yağışlar etkili olurken, hava sıcaklıkları da hissedilir derecede düşüyor.

Olumsuz hava şartlarının deniz ulaşımını ve kıyı kesimlerindeki güvenliği tehlikeye atması nedeniyle yetkililer harekete geçti.

6 İlde Plaj ve Sahillerde Denize Girişler Yasaklandı

Yüksek dalga boyu, kuvvetli rüzgâr ve elverişsiz deniz şartları nedeniyle vatandaşların can güvenliğini korumak amacıyla bazı illerde denize girmek yasaklandı. Valilikler ve yerel yönetimler tarafından alınan kararla;

Kastamonu

İstanbul

Sakarya

Düzce

Adana

Hatay

gibi illerdeki bazı sahil ve plajlarda denize girişler geçici olarak durduruldu.

Cankurtaranlar ve Ekipler Teyakkuzda

Sahil şeritlerinde görev yapan cankurtaran ve güvenlik ekipleri, vatandaşları tehlikeli durumlar hakkında bilgilendirmeye ve uyarılara uymaları yönünde denetimlerini sürdürmeye devam ediyor. Yetkililer, olası boğulma vakalarının ve istenmeyen olayların önüne geçmek için konulan yasaklara riayet edilmesi gerektiğini önemle vurgularken, vatandaşların güncel hava ve deniz raporlarını dikkate almasını istedi.