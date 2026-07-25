Kastamonu'nun Tosya ilçesinden geçen D-100 kara yolunun Sapaca köyü mevkisinde ard arda gelen kazalar büyük paniğe neden oldu. Yoğun ulaşımın olduğu güzergahta 3 tır ile 16 otomobilin karıştığı üç ayrı trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Hastaneye Kaldırılan Yaralılardan 1 Kişi Kurtarılamadı

Kazalarda yaralanan Hikmet Karakayalı (76), Hakan K. (37), Şeyma Ö. (31), Nazife K. (57), Tuğba K. (33), Sinan A. (41), Türkan Ç. (67), Senem Ç., Halide K., İdil K., M.K.K. (16), T.E.K. (13) ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumları ağır olan 76 yaşındaki Hikmet Karakayalı, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

D-100 Kara Yolu Ulaşıma Kapandı

Yaşanan zincirleme kazalar nedeniyle D-100 kara yolunun Samsun istikameti trafiğe tamamen kapanırken, bölgede kilometrelerce uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin kazaya karışan çok sayıda aracı yoldan kaldırma ve yolu yeniden ulaşıma açma çalışmaları aralıksız sürüyor.