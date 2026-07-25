Çeyrek finalde Kanada'yı 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdıran Filenin Sultanları, şampiyonluk yolunda kritik bir virajı daha başarıyla döndü. A Milli Voleybol Takımımız, Çin'in Makao şehrinde düzenlenen 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi yarı final mücadelesinde ev sahibi Çin karşısında üstün bir oyun sergiledi.
Kanada engelini 3-1 aşan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yarı finalde ev sahibi Çin ile eşleşti. Rakibine set tanımayan millilerimiz, karşılaşmayı 3-0 kazanarak muhteşem bir zafer elde etti ve finale yükseldi.
Rakibimiz Brezilya!
Milletler Ligi yarı final heyecanına sahne olan İtalya- Brezilya mücadelesi, 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü oynandı. Kritik karşılaşma Türkiye saati ile 11.00'de başladı. VNL yarı finalindeki randevuda Brezilya İtalya'yı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.
Türkiye - Brezilya Final Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?
Çin engelini net bir skorla aşan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, şampiyonluk kupası için Brezilya ile eşleşti.
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Final Maçı Tarihi: 26 Temmuz 2026 Pazar
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Başlama Saati: TSİ 14.30
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Yayıncı Kanal: TRT 1 ve S Sport
Şampiyonluk ipini göğüslemek için parkeye çıkacak olan Filenin Sultanları'na final maçında yürekten başarılar diliyoruz!