A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) bugün ev sahibi Çin ile karşılaşacak. İşte yarı finaldeki kritik karşılaşmanın detayları:

Maç Tarihi: 25 Temmuz Cumartesi

Maç Saati: TSİ 14.30

Oynandığı Yer: Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi, East Asian Games Dome

Karşılaşma TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Türkiye, VNL lig etabını 9 galibiyetle 4. sırada tamamladı. Ev sahibi avantajıyla final etabına katılan rakibi Çin ise 6 galibiyetle 9. sırada yer aldı.

Ay-yıldızlı ekip, yarı finalde rakibini mağlup ederek Çin karşısında elde ettiği son üç resmi maçlık galibiyet serisini sürdürmek için parkeye çıkacak.

Milletler Ligi'nde 6. kez yarı finale yükselen Ay-yıldızlı ekibimiz, Çin'i elemesi durumunda finalde Brezilya - İtalya eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk kupası için kozlarını paylaşacak.