A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) bugün ev sahibi Çin ile karşılaşacak. İşte yarı finaldeki kritik karşılaşmanın detayları:

  • Maç Tarihi: 25 Temmuz Cumartesi

  • Maç Saati: TSİ 14.30

  • Oynandığı Yer: Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi, East Asian Games Dome

  • Karşılaşma TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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Türkiye, VNL lig etabını 9 galibiyetle 4. sırada tamamladı. Ev sahibi avantajıyla final etabına katılan rakibi Çin ise 6 galibiyetle 9. sırada yer aldı.

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Ay-yıldızlı ekip, yarı finalde rakibini mağlup ederek Çin karşısında elde ettiği son üç resmi maçlık galibiyet serisini sürdürmek için parkeye çıkacak.

Milletler Ligi'nde 6. kez yarı finale yükselen Ay-yıldızlı ekibimiz, Çin'i elemesi durumunda finalde Brezilya - İtalya eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk kupası için kozlarını paylaşacak.