Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını daha güvenli, konforlu ve estetik bir yapıya kavuşturmak amacıyla yürüttüğü yatırımlarına kesintisiz şekilde devam ediyor. Şehir merkezinden kırsal mahallelere kadar uzanan ulaşım hamlesi kapsamında yol yapım ve asfalt çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yayaların yaşam kalitesini artıracak düzenlemeleri de eş zamanlı olarak hayata geçiriyor. Bu kapsamda, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Dulkadiroğlu Bahçelievler Mahallesi’ndeki Lütfi Köker Bulvarı’nda kapsamlı dönüşüm çalışmaları yürütülüyor.

Yaya Alanı Baştan Sona Yenileniyor

Altyapı imalatlarının tamamlandığı Lütfi Köker Bulvarı’nda ilk etap çalışmaları kapsamında bulvarın iniş ve çıkış istikametinde bulunan 7 bin metrekarelik yürüyüş yolu, uzun ömürlü ve dayanıklı mineral yüzeyli dekoratif taşlarla yeniden inşa ediliyor. Yaklaşık 8 Milyon TL yatırım bedeliyle gerçekleştirilen çalışma, yalnızca mevcut bozulmaları gidermekle kalmayacak; vatandaşların günlük kullanımını kolaylaştıran daha konforlu ve düzenli bir yaya ulaşım ağı oluşturacak.

İkinci Etapta Aydınlatma ve Sıcak Asfalt Çalışmaları Yapılacak

Kaldırım yenileme çalışmalarının ardından ikinci etap çalışmaları kapsamında aydınlatma altyapısı da tamamen modernize edilecek. Mevcut aydınlatma direkleri ve ekipmanları yenilenerek hem enerji verimliliği artırılacak hem de gece saatlerinde yaya ve araç trafiği açısından daha güvenli bir ortam oluşturulacak. Bulvar daha sonra sıcak asfaltla yenilenecek. Asfalt serim çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte sürüş konforu önemli ölçüde artırılırken, yol yüzeyindeki deformasyonlar da tamamen ortadan kaldırılacak. Kaldırım, aydınlatma ve asfalt çalışmalarının tamamlanması ile birlikte Lütfi Köker Bulvarı güvenli ve konforlu bir şekilde vatandaşlara uzun yıllar boyunca hizmet verecek.