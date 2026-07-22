AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Mehmet Şahin, Mevlüt Kurt ve İrfan Karatutlu’nun da yer aldığı ziyarette heyet, Bakan Osman Aşkın Bak ile Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen yatırımlar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Toplantıda, yapımı tüm hızla devam eden Kahramanmaraş Stadyumu başta olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle şehre kazandırılan spor ve sporcu yatırımları değerlendirildi.

“Şehrimizin Spor Altyapısını Güçlendirmeye Devam Ediyoruz”

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci ve milletvekillerimiz ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak’ı ziyaret ettik. Kahramanmaraş’ımızın yeniden inşası ve gelişimi noktasında her alanda olduğu gibi spor alanında da güçlü adımlar atıyoruz. Yapımı hızla devam eden Kahramanmaraş Stadyumu başta olmak üzere gençlerimize ve sporcularımıza hizmet edecek tesislerin en kısa sürede tamamlanması için çalışmalarımızı bakanlığımızla tam bir koordinasyon içerisinde sürdürüyoruz. Şehrimizin spor altyapısını daha da güçlendirecek projeleri hayata geçirmek, çocuklarımızın ve gençlerimizin modern tesislerde spor yapabilmesini sağlamak en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Şehrimize gösterdikleri yakın ilgi ve destekleri dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak’a ve sürece katkı sunan milletvekillerimize teşekkür ediyorum. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde şehrimize yeni yatırımlar kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.