Kahramanmaraş İstiklalspor ile şehrin köklü markalarından AKDO arasındaki iş birliği yeni sezonda da devam edecek. Kulüp Başkanı Ahmet Gülpak ile AKDO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Davarcıoğlu arasında imzalanan anlaşmayla, İstiklalspor’un stadyumu 2026-2027 sezonunda da AKDO Park ismini taşımayı sürdürecek.

Yeni sezon öncesinde gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasıyla AKDO, Kahramanmaraş İstiklalspor’a olan desteğini bir kez daha yineledi. Kulüp ile AKDO arasında kurulan güçlü iş birliği kapsamında, stadyum isim sponsorluğu yeni sezonda da devam ederken, anlaşmanın kulübün kurumsal yapısına ve ekonomik gücüne önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Kahramanmaraş İstiklalspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz sezon stadımızın isim sponsoru olarak kulübümüze önemli katkılar sunan AKDO ile iş birliğimizi yeni sezonda da sürdürüyoruz. Kulübümüze duyduğu güven ve verdiği destekten dolayı AKDO ailesine teşekkür ediyor, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

AKDO, geçtiğimiz sezon yalnızca stadyum isim sponsorluğu ile değil, Kahramanmaraş İstiklalspor’a sağladığı yaklaşık 35 milyon liralık nakdi destekle de kulübün en büyük destekçileri arasında yer almıştı. Yeni sezonda da isim sponsorluğunu sürdüren AKDO, şehrin takımına verdiği desteği devam ettirerek Kahramanmaraş sporuna katkısını bir kez daha ortaya koydu.