Kahramanmaraş'ın Bertiz bölgesine bağlı Kabasakal mevkiinde doğa sevgisini ve duyarlılığını gözler önüne seren neşeli bir olay yaşandı. Otomobiliyle rampalı yolda ilerleyen Mehmet Dökme, yolun karşısına geçmeye çalışan minik bir bukalemunla karşılaştı.

Küçük canlıya zarar gelmemesi için aracını hemen durduran sürücü Dökme, bukalemunun güvenli bir şekilde yolun karşısına geçmesini beklemeye başladı. Ancak bukalemunun kararsız adımları bekleyişi uzattı; bir ileri bir geri hareket eden sevimli misafir, adeta hangi yöne gideceğine karar vermeye çalışarak renkli görüntüler oluşturdu.

Dakikalar ilerledikçe sabrını kaybetmeyen duyarı sürücü, kameraya yansıyan anlarda bukalemuna "Hadi geç, çabuk ol." diye seslendi. Sürücünün bu sözlerinin ardından hızlanan bukalemunun karşıya geçmesi ise ortaya neşeli tablolar çıkardı.

Doğal yaşamın içinden gelen bu sıcak ve örnek diyalog, sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, sosyal medyada da kısa sürede büyük beğeni topladı.