Kahramanmaraş genelinde etkisini sürdüren aşırı sıcak hava dalgası günlük yaşamı olumsuz etkilerken, vatandaşlar serin ve güvenli sığınaklar aramaya devam ediyor. Kentin tarihi simgeleri arasında yer alan Tarihi Kapalı Çarşı, bu dönemde hem alışveriş yapmak isteyenlerin hem de kavurucu havadan bir süre uzaklaşmak isteyenlerin en gözde uğrak noktası oldu.

Doğal Klimatik Yapısıyla Yaz Ayında Serinlik Sunuyor

Mimari yapısındaki kalın taş duvarları ve kendine has doğal hava sirkülasyonu sayesinde yaz aylarında dışarıya göre oldukça serin kalan Tarihi Kapalı Çarşı, özellikle hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı. Tarihi dokusuyla misafirlerine adeta zaman yolculuğu hissi veren çarşıda vatandaşlar, hem esnafla alışveriş yapmanın keyfini yaşadı hem de ferah ortamda vakit geçirdi.

Kentin en önemli ticaret ve kültür merkezlerinden biri olan Tarihi Kapalı Çarşı, yaz sezonu boyunca serin yapısıyla cazibe merkezi olmayı sürdürüyor.

Meteoroloji'den Sıcak Hava ve Dikkat Uyarısı

Meteoroloji yetkilileri ise kentte sıcak havanın etkisini önümüzdeki günlerde de mevsim normallerinin üzerinde sürdürmesinin beklendiğini bildirdi. Yetkililer, vatandaşların sağlığını korumak adına şu uyarılarda bulundu:

Günün En Sıcak Saatleri: Özellikle öğle saatlerinde açık alanda uzun süre kalmamaya özen gösterilmesi,

Sıvı Tüketimi: Vücut dengesini korumak için bol bol sıvı tüketilmesi,

Gölgelik Alanlar: Açık alanlar yerine gölgelik ve serin kapalı alanların tercih edilmesi gerekiyor.

Önümüzdeki günlerde de kavurucu sıcakların devam edeceği Kahramanmaraş'ta, Tarihi Kapalı Çarşı'nın serinlemek isteyen vatandaşların akınına uğramaya devam etmesi bekleniyor.