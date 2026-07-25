Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde üzücü bir olay meydana geldi. Üçtepe Mahallesi sınırlarından geçen Asi Nehri kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, nehir kenarında yatan şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yapılan incelemeler sonucunda hayatını kaybeden kişinin Şevket K. (36) olduğu tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin ve jandarmanın çalışmalarının ardından Şevket K.'nin cansız bedeni, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Hatay Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.