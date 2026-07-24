Hatay’ın Altınözü ilçesinde iki otomobilin karıştuğu trafik kazasında adeta can pazarı yaşandı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardaki 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kurtmezrası-Avsuyu Yolunda Dehşet Anları

Edinilen bilgilere göre kaza, Altınözü ilçesine bağlı Kurtmezrası-Avsuyu güzergahında meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri henüz tespit edilemeyen iki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yolda kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlar hasar görürken, çevredeki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi.

Ekipler Olay Yerine Seferber Oldu

İhbarın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla ulaşan ekipler, araçlarda bulunan yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı.

6 Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Feci kazada her iki otomobilin sürücüsü ile araçlarda yolcu konumunda bulunan 4 kişi olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki en yakın hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.