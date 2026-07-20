Yaz aylarının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıklarının tavan yaptığı Hatay’dan korkutan bir yangın haberi geldi. Kırıkhan ilçesinde kırsal alanda başlayan örtü yangını, paniğe yol açtı. Alevlerin ormanlık araziye ve yerleşim yerlerine sıçrama ihtimali, ekipleri en üst perdeden harekete geçirdi.

Kurtuluş Mahallesi Mevkiinde Dumanlar Gökyüzünü Kapladı

Edinilen bilgilere göre yangın, Kırıkhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi yakınlarında bulunan otluk ve çalılık örtü alanında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kuru otların ve sıcak havanın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Çevredeki vatandaşların gökyüzünü kaplayan yoğun dumanları fark etmesi üzerine durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İtfaiye ve Orman Ekiplerinden Zamanla Yarış

İhbarın alınmasının ardından bölgeye adeta çıkarma yapıldı. Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz, su tankeri ve yangın söndürme işçisi hızla olay yerine sevk edildi. Ekipler, alevlerin yakındaki ağaçlık alanlara sirayet etmemesi için koordineli bir şekilde dört bir yandan müdahaleye başladı.

Yangın Kontrol Altına Alındı: Soğutma Çalışmaları Sürüyor

Ekiplerin amansız mücadelesi ve profesyonel müdahalesi sayesinde örtü yangını daha fazla genişlemeden kısa sürede baskı altına alındı ve tamamen söndürüldü. Çıkan yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yanan alanda küle dönen bitki örtüsü için ekiplerin soğutma çalışmaları bir süre daha devam etti.

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla bölgede geniş çaplı bir inceleme başlattı. Özellikle yaz döneminde vatandaşların açık alanlarda ateş yakmaması ve izmarit atmaması konusunda uyarılar yinelendi.