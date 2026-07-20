Edinilen bilgilere göre olay, Hacıağalar Köyü’nde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede yakılan anızdan sıçrayan alevler kısa sürede çevrede bulunan alana yayıldı.

Yangının büyümesi üzerine çevrede bulunan vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, alevlerin sardığı bir baraka tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çevredeki alanlara sıçramaması için ekiplerin soğutma çalışmaları yaptığı öğrenildi.

Yetkililer, özellikle yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla birlikte anız yakılmasının büyük yangın riskleri oluşturduğuna dikkat çekerek vatandaşları daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yangının çıkış nedeninin kesin olarak belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.