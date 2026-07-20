Yeni sezonda mutlak başarı hedefleyen ve Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için kolları sıvayan temsilcimiz Fenerbahçe'nin Avrupa arenasındaki yol haritası netleşiyor. İlk eleme turu maçlarıyla perdesi açılan organizasyonda, bu hafta oynanacak 2. eleme turu müsabakaları öncesinde çok kritik bir kura çekimi gerçekleştirildi.

UEFA'nın Genel Merkezinde Kritik Kura Çekimi

UEFA’nın İsviçre’nin Nyon kentindeki genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekimi, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu eşleşmelerini belirledi. Turnuvaya üst turlardan dahil olmaya hazırlanan sarı-lacivertli ekibimiz, kura çekimine seribaşı avantajıyla katıldı ve Şampiyonlar Ligi'ndeki kaderini belirleyecek muhtemel rakipler listesini öğrendi.

Avusturya mı, İskoçya mı? İşte O Eşleşme!

Yapılan kura çekiminin ardından Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turuna yükselmesi halinde karşılaşacağı muhtemel rakip Sturm Graz (Avusturya) - Hearts (İskoçya) eşleşmesinin galibi oldu.

Kanarya, 2. eleme turundaki rakibini saf dışı bırakması durumunda, Avusturya’nın disiplinli futboluyla bilinen ekibi Sturm Graz ya da İskoçya’nın sert ve fizik gücü yüksek takımı Hearts ile gruplara kalma mücadelesi verecek.

İlk Hedef 2. Eleme Turunu Geçmek

Fenerbahçe'nin bu turdaki rakibiyle kozlarını paylaşabilmesi için öncelikle önümüzdeki günlerde oynayacağı 2. eleme turu barajını sorunsuz bir şekilde geçmesi gerekiyor. Sarı-lacivertli teknik heyet ve futbolcular tamamen önlerindeki ilk maça odaklanmış durumdayken, kulüp yönetiminin de Avrupa listeleri öncesinde transfer çalışmalarına hız verdiği gelen bilgiler arasında.

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçlarının ağustos ayının ilk haftalarında oynanması planlanıyor. Temsilcimizin bu zorlu Avrupa maratonundaki maç takvimi ve kesin tarihleri, önümüzdeki günlerde UEFA tarafından ilan edilecek.