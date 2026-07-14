Kahramanmaraş İstiklalspor'da yeni yönetimin göreve başlamasının ardından taraftar desteği de gecikmedi. Kulübün en büyük taraftar oluşumlarından Edeler Taraftar Grubu, Başkan Ahmet Gülpak ve yönetim kurulunun tesislerde gerçekleştirdiği ilk toplantıyı ziyaret ederek yeni döneme güçlü bir destek verdi.

Meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde kulüp tesislerine gelen taraftarlar, Başkan Ahmet Gülpak ile yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun dileklerini iletti. Coşkulu atmosferin yaşandığı ziyarette birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı.

Edeler Taraftar Grubu üyeleri, yeni yönetimin her zaman yanında olacaklarını belirterek, 2026-2027 sezonunda tribünlerde takımlarına en güçlü desteği vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Kulüp Başkanı Ahmet Gülpak ise anlamlı ziyaret dolayısıyla taraftarlara teşekkür ederek, İstiklalspor'un başarısı için yönetim, teknik ekip, futbolcular ve taraftarların aynı hedef doğrultusunda kenetlenmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşma, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ve yeni sezon için verilen birlik mesajlarıyla sona erdi. Yeni yönetim ile taraftarlar arasındaki güçlü dayanışma, İstiklalspor camiasında yeni sezon öncesi moral ve motivasyonu artırdı.