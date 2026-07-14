15 Temmuz 2016'da Türkiye'nin demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen hain darbe girişiminin üzerinden yıllar geçmesine rağmen, o gece yaşanan kritik gelişmeler ve devletin kriz yönetimine ilişkin dikkat çekici ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

AK Parti Genel Başkanvekili ve 15 Temmuz gecesinin İçişleri Bakanı Efkan Âla, o tarihi geceye ilişkin yaptığı değerlendirmede, devletin refleksini ortaya koyan önemli bir ismi kamuoyuyla paylaştı.

Âla, dönemin İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olan, bugün ise Kahramanmaraş Valisi olarak görev yapan Mükerrem Ünlüer'in, darbe girişiminin en kritik saatlerinde Türkiye genelindeki tüm valiliklerle doğrudan irtibat kurarak İçişleri Bakanlığının talimatlarını eksiksiz şekilde ulaştıran isim olduğunu açıkladı.

Efkan Âla'nın açıklamasına göre, darbecilerin hareket kabiliyetini sınırlandırmak ve devlet otoritesini sahada kesintisiz şekilde sürdürmek amacıyla alınan kararların uygulanmasında Mükerrem Ünlüer kilit bir görev üstlendi.

İş makinelerinin ve kamu araçlarının stratejik noktalara yönlendirilmesi, kritik kamu binalarının korunması, gerekli güvenlik tedbirlerinin hızla hayata geçirilmesi ve millet iradesini hedef alan kalkışmaya karşı tüm valiliklerin eş zamanlı harekete geçirilmesi süreci, Ünlüer'in koordinasyonunda yürütüldü.

O gece devletin kriz yönetim merkezlerinden biri haline gelen İçişleri Bakanlığında büyük bir koordinasyon trafiği yaşanırken, Türkiye'nin dört bir yanındaki valilerle kurulan kesintisiz iletişim ağı sayesinde alınan kararlar anında sahaya yansıtıldı.

Efkan Âla'nın yıllar sonra yaptığı bu değerlendirme, 15 Temmuz gecesinde devlet mekanizmasının kararlılıkla işlemesinde Mükerrem Ünlüer'in üstlendiği sorumluluğun büyüklüğünü bir kez daha ortaya koydu.

Milletin iradesine yönelen hain darbe girişiminin püskürtülmesinde güvenlik güçlerinin, kamu kurumlarının ve aziz milletin gösterdiği destansı direniş hafızalardaki yerini korurken, o gece perde arkasında yürütülen koordinasyon çalışmaları da tarihin önemli notları arasında yer almaya devam ediyor.

Efkan Âla'nın açıklamaları, 15 Temmuz gecesinde devletin en kritik yönetim kademelerinde görev alan isimlerin fedakârlıkla yürüttüğü mücadelenin yeni bir boyutunu gözler önüne sererken, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer'in o karanlık gecede üstlendiği stratejik görevin önemini de bir kez daha kamuoyunun gündemine taşıdı.