Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren tercih süreci başladı. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen tercih işlemleri, 13-27 Temmuz tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Bu yıl merkezi sınavla öğrenci alan liselerde toplam 198 bin 899 kontenjan bulunurken, öğrenciler merkezi yerleştirme, yerel yerleştirme ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç farklı kategoride tercih yapabilecek.

Tercih döneminin başlamasıyla birlikte Eğitim Koçu Mesut Balkaya, öğrenci ve velilere önemli tavsiyelerde bulundu.

"Tercihler puana göre değil, hedefe göre yapılmalı"

Balkaya, tercih listesinin oluşturulurken yalnızca taban puanların dikkate alınmasının doğru olmadığını belirterek, öğrencilerin ilgi alanlarını, akademik hedeflerini ve gelecekte yapmak istedikleri mesleği göz önünde bulundurmaları gerektiğini söyledi.

Tercihlerin bilinçli hazırlanmasının öğrencinin lise hayatını ve üniversite yolculuğunu doğrudan etkileyeceğini ifade eden Balkaya, ailelerin de bu süreçte çocuklar üzerinde baskı kurmak yerine rehberlik edici bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini vurguladı.

Yerel yerleştirme tercihi zorunlu

LGS kapsamında sınava giren öğrenciler dahil tüm adayların öncelikle yerel yerleştirme ekranından tercih yapması gerekiyor. Yerel yerleştirme tercihi yapılmadan merkezi sınavla öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar için tercih ekranı açılmıyor.

Öğrenciler yerel yerleştirmede en fazla 5 okul tercih edebilecek. İlk üç tercihin kayıt alanındaki okullardan seçilmesi gerekirken, aynı okul türünden en fazla üç okul yazılabilecek.

Yerel yerleştirme işlemini tamamlayan adaylar daha sonra merkezi yerleştirmede en fazla 10, pansiyonlu okullar için ise en fazla 5 okul tercih edebilecek.

Kontenjanlar açıklandı

Bu yıl merkezi sınavla öğrenci alan liselerde;

60 bin 886 Anadolu Lisesi,

38 bin 700 Fen Lisesi,

9 bin 210 Sosyal Bilimler Lisesi,

43 bin 706 Anadolu İmam Hatip Lisesi,

46 bin 397 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kontenjanı bulunuyor.

Merkezi yerleştirmede puan üstünlüğü esas alınırken, puan eşitliği halinde okul başarı puanı, yıl sonu başarı puanları, devamsızlık durumu ve yaş kriteri değerlendirilecek.

Sonuçlar 5 Ağustos'ta açıklanacak

LGS yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos tarihinde ilan edilecek. Ardından iki aşamalı nakil süreci başlayacak. Herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler ise il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla uygun okullara yerleştirilecek.

Eğitim Koçu Mesut Balkaya, öğrencilerin tercih sürecini son güne bırakmamalarını, rehber öğretmenlerden destek almalarını ve tercih listesini oluştururken hem başarı sıralamalarını hem de kendi hedeflerini birlikte değerlendirmelerinin büyük önem taşıdığını ifade etti.