Göksun Kavşut Mahallesi'nde Yol Çalışmaları Başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkeziyle birlikte kırsal mahallelerde de ulaşım yatırımlarını sürdürüyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Göksun'un Kavşut Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 1 kilometrelik stabilize yol ağı yenileniyor.

Çalışma tamamlandığında hem mahalle sakinleri hem de bölgeyi kullanan sürücüler daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanına kavuşacak.

4 Bin 500 Metrekare Kilit Parke Döşeniyor

Proje kapsamında toplam 4 bin 500 metrekare kilit parke uygulaması gerçekleştiriliyor. Yenilenen yol, yalnızca Kavşut Mahallesi'nin iç ulaşımına değil, aynı zamanda Büyükkızılcık Mahallesi'nin yaylalarına ulaşımı sağlayan önemli güzergâhlardan biri olması nedeniyle de bölge için büyük önem taşıyor.

4 Milyon TL'lik Yatırımla Ulaşım Güçleniyor

Yaklaşık 4 milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçirilen projeyle, kırsal mahallelerde yaşam kalitesinin artırılması ve ulaşım altyapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi ve ilçelerde olduğu gibi kırsal mahallelerde de yol yatırımlarını aralıksız sürdürerek vatandaşların daha güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım imkanına kavuşması için çalışmalarına devam ediyor.