Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emre Çalğan, Aksu TV ekranlarında yayınlanan Haber Ötesi programında Haber Müdürü Kurtuluş Şükür'ün sorularını yanıtladı. Koruyucu aile hizmetlerinden evlat edinmeye, depremde ebeveyn kaybı yaşayan çocuklara yönelik çalışmalardan evlilik kredisi ve doğum yardımlarına kadar birçok önemli konuda açıklamalarda bulunan Çalğan, Kahramanmaraş'ın bu alandaki örnek çalışmalarını anlattı.

Programda ilk olarak 30 Haziran Koruyucu Aile Günü kapsamında Ankara'da düzenlenen törende Kahramanmaraş'ın aldığı iki önemli ödüle değinen İl Müdürü Emre Çalğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen organizasyona Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer'in eşi Dr. Selma Ünlüer ile birlikte katıldıklarını söyledi.

Vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alan koruyucu ailelik ile evlat edinme arasındaki farkı da açıklayan Çalğan, evlat edinmede çocuğun velayetinin mahkeme kararıyla aileye geçtiğini, koruyucu aile modelinde ise velayetin devlette kaldığını ifade etti.

Programda 6 Şubat depremlerinin ardından ebeveynlerini kaybeden çocuklara yönelik yürütülen çalışmalar da gündeme geldi.

Çalğan, deprem sonrası hiçbir çocuğun sahipsiz bırakılmadığını belirterek, önceliğin çocukların yakın akrabalarının yanına koruyucu aile modeliyle yerleştirilmesi olduğunu söyledi. Yakını bulunmayan çocukların ise devlet korumasındaki çocuk evlerinde güvenli ve sağlıklı ortamlarda yaşamlarını sürdürdüğünü ifade eden Çalğan, öksüz ve yetim çocuklara yönelik psikososyal destek programları ile nakdi yardımların da kesintisiz devam ettiğini kaydetti.

Programda gençlere yönelik devlet destekleri de ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle hayata geçirilen faizsiz evlilik kredisi uygulamasında Kahramanmaraş'ın pilot illerden biri olduğunu hatırlatan Çalğan, projeye kentte yoğun başvuru yapıldığını söyledi.

Krediden yararlanmaya hak kazanan çiftlerin evlilik öncesi ve sonrasında eğitim programlarına katıldığını belirten Çalğan, amaçlarının yalnızca maddi destek sunmak değil, güçlü ve sağlıklı aile yapılarının oluşmasına katkı sağlamak olduğunu ifade etti.

2015 yılından bu yana uygulanan doğum yardımlarının da aralıksız sürdüğünü dile getiren Çalğan, yeni evlenen genç çiftlerin bu desteklerden de ilave avantajlarla yararlanabildiğini söyledi.

"Bir Çocuğun Hayatına Dokunabilirsiniz"

Programın sonunda Kahramanmaraş halkına teşekkür eden İl Müdürü Emre Çalğan, koruyucu aile olmayı düşünen vatandaşlara çağrıda bulundu.

Çalğan, "Bir çocuğun hayatına dokunmak, onun geleceğini değiştirmek demektir. Gönlünü ve evini bir çocuğa açmak isteyen tüm hemşehrilerimizi İl Müdürlüğümüze bekliyoruz. Birlikte daha güçlü, daha mutlu yarınlar inşa edebiliriz" ifadelerini kullandı.