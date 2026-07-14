Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer başkanlığında gerçekleştirilen 2026 yılı İl Koordinasyon Kurulu 3. toplantısı, Valilik Toplantı Salonu’nda yapıldı. Toplantıya kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda, kent genelinde devam eden ve tamamlanan yatırımlar kapsamlı şekilde değerlendirilirken, 2026 yılı içerisinde hayata geçirilmesi planlanan proje ve çalışmaların detayları ele alındı.

Toplantıda; Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü, Devlet Su İşleri (DSİ) 20. Bölge Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü yetkilileri söz alarak yürüttükleri projelere ilişkin sunum yaptı.

Kurum temsilcileri, mevcut yatırımların son durumu hakkında bilgi verirken, planlanan projelerin takvimi ve hedefleri hakkında da katılımcıları bilgilendirdi.

Toplantıda ayrıca kurumlar arası iş birliğinin artırılması, yatırımların daha hızlı ve etkin şekilde tamamlanması adına yapılması gerekenler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Koordinasyonun güçlendirilmesiyle birlikte projelerin sahaya daha hızlı yansımasının hedeflendiği ifade edildi.