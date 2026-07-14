Kulüpten yapılan açıklamaya göre Ahmet Gülpak başkanlık görevini üstlenirken, Faruk Arıkan ve Murat Demirkol Başkan Vekili ve As Başkan olarak görev yapacak. Mesut Çakar ise Başkan Vekili olarak görev alırken aynı zamanda Hukuk Sorumluluğu ve Basın Sözcülüğü görevlerini de yürütecek.

Yeni yönetimde sponsorluk, mali işler, futbol şubesi, taraftar ilişkileri, tesisler, organizasyon, kamu ilişkileri ve yatırım alanlarında kapsamlı bir görev paylaşımı yapıldı. Kulüp yönetimi, yeni dönemde kurumsal yapının güçlendirilmesi, mali disiplinin sağlanması ve sportif başarının sürdürülebilir hale getirilmesini hedefliyor.

Görev dağılımında Numan Polat Futbol Şube Sorumlusu, Serhan Erdoğanyılmaz TFF Sorumlusu, Selçuk Kaynakyeşil ise Yatırım ve Kaynak Geliştirme Sorumlusu olarak görevlendirildi. Taraftar ilişkileri Ejder Susacan’a emanet edilirken, altyapı ve store faaliyetlerinden Mustafa Yalçın sorumlu olacak.

Yeni yönetimin ilk etapta sponsorluk çalışmaları, transfer süreci, mali yapılanma ve yeni sezon planlamasına odaklanması beklenirken, camiada oluşan birlik ve beraberlik havası dikkat çekiyor.

Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

* Ahmet Gülpak – Başkan

* Faruk Arıkan – Başkan Vekili / As Başkan

* Murat Demirkol – Başkan Vekili / As Başkan

* Mesut Çakar – Başkan Vekili / Hukuk Sorumlusu / Basın Sözcüsü

* Melih Hüsnü Öksüz – Başkan Yardımcısı / Sponsorluk ve Reklam Sorumlusu

* Zekeriye Türkyılmaz – Başkan Yardımcısı / Sponsorluk ve Reklam Sorumlusu

* Abdullah Kalın – Başkan Yardımcısı / Sayman ve Mali İşler Sorumlusu

* Numan Polat – Başkan Yardımcısı / Futbol Şube Sorumlusu

* Serhan Erdoğanyılmaz – Başkan Yardımcısı / TFF Sorumlusu

* Sadi Kır – Başkan Yardımcısı / STK Sorumlusu

* Selçuk Kaynakyeşil – Başkan Yardımcısı / Yatırım ve Kaynak Geliştirme Sorumlusu

* Hasan Hüseyin Narlı – Başkan Yardımcısı / Reklam ve Sponsorluk Sorumlusu

* Beşir Şava – Başkan Yardımcısı / Reklam ve Sponsorluk Sorumlusu

* Ahmet Mansur Kır – Başkan Yardımcısı / Genel Sekreter

* Mehmet Mert Maden – Başkan Yardımcısı / Reklam, Sponsorluk, Ulaşım ve Deplasman Sorumlusu

* Ahmet Ermeydan – Başkan Yardımcısı / Biletleme ve Kombine Sorumlusu

* Akif Biber – Başkan Yardımcısı / Protokol, Stadyum ve Tesis Sorumlusu

* Bilal Nasır – Başkan Yardımcısı / Tesislerden Sorumlu

* Ejder Susacan – Başkan Yardımcısı / Taraftar Sorumlusu

* Hasan Karadaş – Başkan Yardımcısı / Kurumsal Ağırlama Sorumlusu

* Mustafa Yalçın – Başkan Yardımcısı / Altyapı ve Store Sorumlusu

* Ahmet Başdemir – Başkan Yardımcısı / Kamu ile İlişkilerden Sorumlu

* Hüseyin Müdüroğlu – Başkan Yardımcısı / Dış İlişkiler Sorumlusu

* Mustafa Kaan Taşolar – Başkan Yardımcısı / Sağlık İşleri Sorumlusu

* Mert Ali Davarcıoğlu – Başkan Yardımcısı / Organizasyon Sorumlusu