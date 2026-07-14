LGS Tercihlerinde Güçlü Bir Alternatif

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sürecinin başlamasıyla birlikte Kahramanmaraş'ta proje okulları yeniden gündeme geldi. Fen ve Sosyal Bilimler ile Hafızlık Proje Okulu statüsünde eğitim veren Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi, akademik başarısının yanı sıra öğrencilerine sunduğu sosyal ve teknolojik imkânlarla dikkat çekiyor.

2026-2027 eğitim öğretim yılı için okulda Fen ve Sosyal Bilimler Proje Programı'na 60, Hafızlık Proje Programı'na ise 60 öğrenci kabul edilecek.

Okul Müdürü Gürdeniz'den Tercih Tavsiyesi

Okul Müdürü İsmail Hakkı Gürdeniz, tercih sürecinde öğrencilerin yalnızca puana değil, okulun sunduğu imkânlara da dikkat etmesi gerektiğini belirtti. Gürdeniz, "LGS tercih döneminde en kritik nokta, tercihlerin tamamen okulun sunduğu somut imkanlara, akademik ve sosyal başarı grafiğine göre yapılması gerektiğidir. Velilerimiz ve öğrencilerimiz, tercih edecekleri okulların laboratuvarlarını, spor alanlarını, projelerini ve en önemlisi üniversiteye yerleştirme başarılarını titizlikle incelemelidir." dedi.

%85 Üniversite Yerleştirme Başarısı ile Kahramanmaraş'ta Zirvede!

Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin son yıllarda %85 üniversite yerleştirme başarısına ulaştığını belirten Gürdeniz, öğrencilerin akademik koçluk sistemiyle yakından takip edildiğini söyledi.

Gürdeniz "Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak biz, sadece bugünün değil, geleceğin dünyasına yön verecek nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz. Güçlü akademik kadromuz, modern ders çalışma etütlerimiz ve kişiye özel akademik koçluk takip sistemimiz sayesinde öğrencilerimizi en üst seviyeye taşıyoruz. Kahramanmaraş'ta %85'lik üniversiteye yerleştirme başarısıyla zirvede yer alan okulumuz, geleceğini garanti altına almak isteyen tüm gençlerimiz için en doğru adrestir. Tercih kodumuz olan 33063 ile tüm gençlerimizi ailemizin bir parçası olmaya davet ediyorum." dedi.

Başarılı Öğrencilere Burs Desteği

Müdür Gürdeniz, okulun sunduğu maddi ve manevi desteklere de değinerek başarılı öğrencilere müjdeli bir haber paylaştı. Gürdeniz şu ifadeleri kullandı: "En yüksek puanlı ilk 3 öğrencimize ve ayrıca hafız öğrencilerimizin tamamına burs imkânı sunuyoruz. Modern pansiyonumuz, zengin kütüphanemiz, gelişmiş fizik-kimya-biyoloji laboratuvarlarımız ve konferans salonumuzla ev konforunda bir eğitim ortamı vaat ediyoruz."

TEKNOFEST ve TÜBİTAK Projeleriyle Geleceğe Hazırlıyor

Okul, sadece akademik başarıyla değil, teknoloji alanındaki çalışmalarıyla da öne çıkıyor.

Müdür Gürdeniz, "HAY Teknoloji Takımları, HAY Stüdyosu ve üreten, tasarlayan, geliştiren ve başaran bir gençlik kadromuz var. TÜBİTAK projelerinden TEKNOFEST takımlarına, MEB Uluslararası Robot Yarışmalarından Erasmus+ ve SosyalFest projelerine kadar ulusal ve uluslararası her alanda varlık gösteriyoruz. Öğrencilerimiz yarının dünyasına bugünden en iyi şekilde hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.

Sporda da İddialı

Okulun kampüsünde;

Kapalı spor salonu,

Halı saha,

Basketbol sahası,

Tenis kortu

bulunuyor. Öğrenciler farklı branşlarda il, bölge ve Türkiye dereceleri elde ederken; edebiyat atölyeleri, konferanslar ve kültürel gezilerle sosyal gelişimleri de destekleniyor.

YKS Başarıları Dikkat Çekiyor

2020-2025 yılları arasında okul mezunlarının yerleştiği bölümler, akademik başarının önemli göstergeleri arasında yer alıyor. Yerleşim dağılımına göre:

14 öğrenci Tıp Fakültesi

27 öğrenci Hukuk Fakültesi

61 öğrenci Mühendislik ve Mimarlık Fakülteleri

9 öğrenci Diş Hekimliği ve Eczacılık

138 öğrenci İlahiyat ve İslami İlimler

45 öğrenci Eğitim Fakültesi

37 öğrenci Fen-Edebiyat ile İİBF

27 öğrenci Sağlık Bilimleri Fakültesi

61 öğrenci MSÜ, Jandarma ve Polis Meslek Yüksekokulları

12 öğrenci Veterinerlik ve Ziraat Fakülteleri

olmak üzere çok sayıda mezun Türkiye'nin farklı üniversitelerine yerleşti.

Tercih Kodu ve Başvuru Bilgileri

LGS tercih döneminde Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni tercih etmek isteyen adaylar için okulun tercih kodu 33063 olarak açıklandı. Yetkililer, tercih sürecindeki öğrenci ve velileri okulu ziyaret ederek eğitim ortamını yerinde görmeye ve detaylı bilgi almaya davet etti.

Okul Adresi: Şeyhadil Mahallesi, Rafet Efendi Caddesi, 67027 Sokak, No:2 Dulkadiroğlu / Kahramanmaraş

Telefon: 0344 231 44 93

Web Adresi: hayaihl.meb.k12.tr

Sosyal Medya Hesapları: @hayaihl46