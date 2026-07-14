Büyükşehir'den Nurhak'ta Anlamlı Hizmet

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve ilçelerde sürdürdüğü altyapı ile üstyapı yatırımlarına kırsal mahallelerde de devam ediyor.

Vatandaşların ortak kullanım alanlarını daha işlevsel hale getirmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Nurhak ilçesi Kullar Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta yenileme çalışmalarını başlattı.

Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışma, Kullar ve Karşıyaka mahallelerinin ortak kullandığı mezarlık alanını kapsıyor.

Depremde Hayatını Kaybeden Vatandaşların Kabirleri de Bu Mezarlıkta

Yenileme çalışmasının yapıldığı mezarlık, 6 Şubat 2023 depremlerinde yaşamını yitiren çok sayıda vatandaşın ebedi istirahatgâhı olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor.

Büyükşehir Belediyesi, mezarlık içerisindeki mevcut stabilize yolları kilit parke ile kaplayarak hem alanın görünümünü iyileştirmeyi hem de ziyaretçilerin ulaşımını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Kabir Ziyaretleri Daha Rahat Yapılacak

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte mezarlık içerisindeki ulaşım daha düzenli ve güvenli hale gelecek.

Özellikle yağışlı havalarda oluşan çamur ve su birikintilerinin, yaz aylarında ise toz ve toprak kaynaklı sorunların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kilit parke uygulaması sayesinde vatandaşlar, kabir ziyaretlerini daha temiz, düzenli ve konforlu bir ortamda gerçekleştirebilecek.

Kırsal Mahallelere Yatırımlar Sürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkeziyle birlikte kırsal mahallelerde de yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yol, altyapı ve çevre düzenleme projeleriyle ortak yaşam alanlarını daha kullanışlı hale getirmeyi hedefleyen belediye, ilçelerde ihtiyaç duyulan noktalarda yatırımlarına aralıksız devam ediyor.