Başkan Buluntu, mesajının devamında, Türkiye’nin millî iradesini, demokrasisini ve bağımsızlığını hedef alan 15 Temmuz hain darbe girişiminin, aziz milletimizin cesareti, kararlılığı ve destansı mücadelesiyle bertaraf edildiğini ifade etti. 15 Temmuz gecesi Türk milletinin tarihî bir direniş ortaya koyduğunu vurgulayan Buluntu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Milletimizin iradesine, demokrasimize ve ülkemizin bağımsızlığına kasteden 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. O karanlık gecede aziz milletimiz; vatanına, bayrağına ve geleceğine sahip çıkarak tarihî bir direniş sergilemiş, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde meydanları doldurarak iradesini hiçbir güce teslim etmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz, yalnızca bir darbe girişiminin bertaraf edildiği gece değil; milletimizin birlik ve beraberlik ruhuyla yeniden kenetlendiği, demokrasiye olan sarsılmaz bağlılığını ortaya koyduğu destansı bir direniştir.”

“Güçlü Türkiye İçin Çalışmaya Devam Edeceğiz”

Kahramanmaraş iş dünyasının ülkenin kalkınması ve geleceği için sorumluluk almaya devam edeceğini belirten Başkan Buluntu, şunları kaydetti: “Kahramanmaraş iş dünyası olarak bizler de aynı inanç ve kararlılıkla ülkemizin üretimine, istihdamına ve kalkınmasına katkı sunmaya; güçlü ve tam bağımsız Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı günün 10. yıl dönümünde, vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’müz kutlu olsun.”