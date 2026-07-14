Yaz Aylarında Kene ve Zararlılara Karşı Yoğun Mesai

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte kene ve diğer vektör zararlıların çoğalmasına karşı harekete geçen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla şehir genelinde kapsamlı mücadele başlattı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Vektörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ve ilçelerde belirlenen program doğrultusunda ilaçlama, tarama ve çevresel mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Parklar ve Mesire Alanları Yakın Takibe Alındı

Özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı yeşil alanlarda çalışmalar yoğunlaştırıldı.

İlaçlama ve kontrol çalışmalarının yürütüldüğü başlıca alanlar arasında;

Kılavuzlu Parkı,

Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi,

Arslanbey Mesire Alanı,

Menzelet Mesire Alanı,

Muhsin Yazıcıoğlu Parkı,

Atatürk Parkı,

Kapıçam Mesire Alanı

yer alıyor.

Ekipler, bu alanlarda kene ve diğer zararlıların yayılımını önlemek amacıyla düzenli tarama ve ilaçlama uygulamaları gerçekleştiriyor.

Çocuk Oyun Alanları Öncelikli Olarak İlaçlanıyor

Büyükşehir Belediyesi, özellikle çocukların vakit geçirdiği oyun alanları, yürüyüş yolları ve piknik bölgelerini öncelikli risk alanları olarak değerlendiriyor.

Risk tespit edilen noktalarda çevresel mücadele yöntemleriyle birlikte gerekli ilaçlama işlemleri titizlikle uygulanıyor.

60 Araç ve 130 Personel Görev Başında

Kent genelindeki çalışmalar, 60 araç ve 130 personelden oluşan ekip tarafından yürütülüyor.

Modern ekipmanlarla sürdürülen uygulamalar sayesinde zararlıların üreme alanlarının kontrol altına alınması ve halk sağlığını tehdit eden risklerin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Büyükşehir'den Vatandaşlara Kene Uyarısı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kurumsal mücadele kadar bireysel önlemlerin de büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Yetkililer, özellikle park, mesire alanı ve kırsal bölgeleri ziyaret eden vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

Açık renkli ve uzun kollu kıyafetler tercih edin.

Pantolon paçalarını çorap içine alın.

Doğadan döndükten sonra vücudunuzu ve çocuklarınızı kene açısından kontrol edin.

Kene tespit edilmesi halinde kendi imkanlarınızla müdahale etmeyin, en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.

Büyükşehir Belediyesi, yaz boyunca kent genelinde ilaçlama ve çevresel mücadele çalışmalarının belirlenen program kapsamında kesintisiz devam edeceğini bildirdi.