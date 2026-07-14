Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve ilgili kurumların iş birliğiyle, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılı dolayısıyla geniş kapsamlı bir anma programı hazırladı.

Gün boyunca sürecek etkinliklerde, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine karşı milletin ortaya koyduğu demokrasi mücadelesi bir kez daha hatırlanacak, şehitler dualarla yâd edilirken milli birlik ve beraberlik mesajları verilecek.

Program Şeyh Adil Şehitliği'nde Başlayacak

Anma programının ilk durağı saat 11.00'de Şeyh Adil Şehitliği olacak.

Şehir protokolü, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilecek ziyarette, kahraman şehitler kabirleri başında dualarla anılacak.

Ardından saat 12.00'de Ulu Camii, Nakip Camii, Duraklı Camii ve Beyazıtlı Camii'nde eş zamanlı olarak hatm-i şerif duası ve mevlid programları düzenlenecek.

Milli Birlik Korteji Demokrasi Meydanı'ndan Başlayacak

Günün en dikkat çeken etkinliklerinden biri ise akşam saatlerinde gerçekleştirilecek Milli Birlik Korteji olacak.

Saat 19.30'da Demokrasi Meydanı'ndan başlayacak yürüyüş, vatandaşların yoğun katılımıyla Milli İrade Meydanı'na kadar devam edecek.

Türk bayraklarıyla gerçekleştirilecek kortejde, demokrasiye, bağımsızlığa ve milli iradeye sahip çıkma mesajı verilecek.

Milli İrade Meydanı'nda Duygu Dolu Program

Kortejin ardından Milli İrade Meydanı'nda düzenlenecek program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayacak.

Program kapsamında;

Protokol konuşmaları,

15 Temmuz'u anlatan kısa film gösterimi,

15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu,

Mehteran konseri,

Şiir dinletileri

vatandaşlarla buluşacak.

Gece boyunca düzenlenecek etkinliklerde, 15 Temmuz'da yazılan demokrasi destanı bir kez daha yad edilecek.

Büyükşehir Belediyesinden Davet

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, tüm vatandaşlar düzenlenecek anma programlarına davet edilerek şu ifadelere yer verildi:

"Demokrasimize ve bağımsızlığımıza sahip çıkan aziz milletimizin kahramanca direnişini birlikte hatırlamak ve şehitlerimizi rahmetle anmak için tüm hemşehrilerimizi etkinliklerimize bekliyoruz."

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümünde Kahramanmaraş'ta düzenlenecek etkinliklerin, milli birlik ve beraberlik ruhunu bir kez daha güçlendirmesi hedefleniyor.