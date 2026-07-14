Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 10’uncu yıl dönümünde vatandaşların şehir içi ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla toplu taşıma hizmetlerinde önemli bir uygulamayı hayata geçiriyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 15 Temmuz Çarşamba günü belediyeye ait toplu taşıma araçlarının gün boyunca ücretsiz olarak hizmet vereceği bildirildi. Vatandaşlar, toplu taşıma araçlarının güzergâhları ve sefer saatlerine ilişkin detaylı bilgilere Kahramankart mobil uygulaması üzerinden ve https://kahramanmaras.bel.tr/toplu-tasima-guzergah-ve-saatleri internet adresinden ulaşılabiliyor.