Olay, Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Güllühöyük Mahallesi yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Hastanede Hayatını Kaybetti

Kavga sırasında ateşli silahla vurulan 42 yaşındaki Bestami Doğan ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Doğan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Gözaltına Alındı

Olayın ardından çalışma başlatan İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı kavgaya karıştığı değerlendirilen Ü.T. (37) isimli şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, kavganın çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik incelemeler sürüyor.