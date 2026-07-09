Olay, Şehitkamil ilçesine bağlı Sinan Mahallesi’ndeki bir çiftlikte meydana geldi. İddiaya göre, Fuat O. (23) ile kardeşi Faruk O. (16) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olay sırasında Faruk O.’nun yanında bulunan tabancayla ağabeyine ateş ettiği öne sürüldü.

Ağır yaralanan Fuat O., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak genç adam, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Fuat O.’nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayın ardından gözaltına alınan 16 yaşındaki şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.