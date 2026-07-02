İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte temizlik ürünlerinin üretimi ve piyasaya sürülmesinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda 34 bin 650 sahte temizlik ürünü ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.