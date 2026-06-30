Gaziantep'in Karkamış ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giderken 19 yaşındaki Fatih İnal idaresindeki otomobil ile tır çarpışmış; Fatih İnal tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Akrabası olduğu belirlenen 19 yaşındaki Ahmet İnal da ağır yaralanmış, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı.

Kazada ağır yaralanan ve yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Ahmet İnal'dan acı haber geldi. İnal, 10 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.