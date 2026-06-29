Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Kırkpınar Mahallesi kırsalında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği yoğun çalışmalar sonucu büyümeden kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yangın 28 Haziran 2026 günü saat 17.37'de çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından ekipler kısa sürede bölgeye ulaşarak saat 17.45'te ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Yangına müdahalede 1 helikopter, 6 arazöz, 5 ilk müdahale aracı, 4 su ikmal aracı, 1 dozer, belediyeye ait 2 su ikmal aracı ile toplam 52 personel görev aldı. Çalışmalara ayrıca 5 teknik personel de destek verdi.

Hava sıcaklığının 32 derece, rüzgar hızının ise saatte 32 kilometreye ulaştığı bölgede, ekiplerin koordineli müdahalesi sayesinde yangın saat 18.30 itibarıyla kontrol altına alındı.

Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları başlatılırken, alevlerin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. Yetkililer, özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklar nedeniyle vatandaşları ormanlık alanlarda ateş yakmamaları, sigara izmaritlerini doğaya atmamaları ve yangın riski oluşturabilecek davranışlardan kaçınmaları konusunda uyardı.