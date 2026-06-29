Kahramanmaraş'ta 28 Haziran Pazar günü meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlk kaza, saat 19.00 sıralarında Onikişubat ilçesi Yedikuyular Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.E. yönetimindeki 46 KK 841 plakalı otomobil, Büğlek Caddesi istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir evin bahçe duvarına çarptı.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan E.E. (38) ile F.E. (17) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Yörük Selim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Aynı saatlerde Elbistan-Ekinözü karayolunda meydana gelen ikinci kazada ise Ekinözü yönünden Elbistan istikametine seyreden 46 ALJ 178 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 58 YE 036 plakalı otomobil, Akpınar Mahallesi yakınlarında kafa kafaya çarpıştı.

İddiaya göre hatalı sollama sonucu meydana gelen kazada otomobillerden birinin ön kısmı büyük hasar gördü. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Her iki kazayla ilgili polis ve jandarma ekiplerince ayrı ayrı soruşturma başlatılırken, yetkililer sürücüleri hız limitlerine uymaları, takip mesafesini korumaları ve hatalı sollamadan kaçınmaları konusunda uyardı.