Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesine bağlı Soğukpınar Mahallesi'nde bu yıl ilki düzenlenen Yaşıl Yaylası Koyun Kırpma Şenliği, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Yayla kültürünü yaşatmak ve geleneksel hayvancılık faaliyetlerine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlik, gün boyu renkli görüntülere sahne oldu.

Bölge halkının yanı sıra çevre mahallelerden, il ve ilçe merkezlerinden çok sayıda vatandaşın katıldığı şenlikte birlik, beraberlik ve dayanışma ön plana çıktı. Katılımcılar, yayla atmosferinde düzenlenen etkinliklerde geleneksel oyunlar oynayıp halaylar çekerek keyifli anlar yaşadı.

Programa AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ali Çam, AK Parti Çağlayancerit İlçe Başkanı Ferhat Kekil, mahalle sakinleri ve çok sayıda davetli katıldı. Vatandaşlar hem bir araya gelerek hasret giderdi hem de bölgenin kültürel mirasını gelecek nesillere aktarma fırsatı buldu.

Şenliğin en ilgi gören bölümlerinden biri ise sanatçı İbrahim Dizlek'in konseri oldu. Seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle sahne alan Dizlek, katılımcılara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Konser boyunca vatandaşlar türkülere eşlik ederek doyasıya eğlendi.

İlk kez düzenlenmesine rağmen yoğun ilgi gören Yaşıl Yaylası Koyun Kırpma Şenliği'nin, önümüzdeki yıllarda geleneksel hale getirilmesi hedefleniyor. Festival, gün boyu süren etkinliklerin ardından çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.