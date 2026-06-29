Müziğin birleştirici gücünü sahneye taşıyan “Hertelin Dilinden Korosu”, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen özel konser programıyla sanatseverlerle buluştu.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, koro üyeleri farklı kültürlere ve dillere ait eserleri seslendirerek izleyicilere müzik dolu bir gece yaşattı.

“Hertelin Dilinden Korosu” tarafından hazırlanan programda, çeşitli coğrafyalardan ezgiler aynı sahnede buluştu. Performanslar izleyicilerden büyük beğeni toplarken, salonda zaman zaman duygusal anlar da yaşandı.

Kültürler arası bağların güçlenmesine katkı sunan konser, müziğin evrensel diliyle birlik ve beraberlik mesajı verdi. Katılımcılar, farklı dillerden eserlerin yer aldığı programın anlamlı ve etkileyici olduğunu ifade etti.

Program sonunda izleyiciler, böyle bir etkinliğin düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, “Hertelin Dilinden Korosu” alkışlar eşliğinde sahneden uğurlandı.