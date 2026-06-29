Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde faaliyet gösterecek olan SAGANO Bambu Halı, düzenlenen görkemli törenle hizmete açıldı. Gedemen Mahallesi Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Bulvarı Sultan Sarayı B Blok'ta hizmet vermeye başlayan işletmenin açılışına kent protokolü, iş dünyasının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış programında Kahramanmaraş Büyükşehir belediye başkanı Fırat Görgel ve Ak Parti il başkanı Muhammet Burak Gül işletme sahiplerini yalnız bırakmadı.

Yoğun ilginin yaşandığı programda yapılan konuşmalarda, yeni yatırımın Kahramanmaraş'ın ekonomik ve ticari hayatına değer katacağı ifade edilerek işletme sahiplerine hayırlı olsun dilekleri iletildi.

Modern mağaza konsepti ve bambu halı başta olmak üzere geniş ürün yelpazesiyle hizmet vermeye başlayan SAGANO Bambu Halı'nın, kalite odaklı hizmet anlayışıyla sektöründe önemli bir yer edinmesi hedefleniyor.

Açılışın ardından protokol üyeleri ve davetliler kurdele kesimini gerçekleştirerek mağazayı gezdi. İşletmede sergilenen ürünleri inceleyen katılımcılar, yetkililerden ürünler ve hizmet anlayışı hakkında bilgi aldı.

Samimi bir atmosferde geçen program, Davetlilere aşure ikramında bulunulmasının ardından

hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Yeni işletmenin, Kahramanmaraş'ta hem sektöre hem de şehir ekonomisine önemli katkılar sunması bekleniyor.