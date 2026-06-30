Kahramanmaraş'ta Altın Fiyatları Yeni Haftaya Yükselişle Başladı

Altın yatırımcılarının yakından takip ettiği fiyatlar haftanın yeni işlem gününde yeniden yükseliş sinyali verdi. Küresel piyasalarda ons altının toparlanmasıyla birlikte iç piyasada gram altın 6 bin liranın üzerinde işlem görmeye başladı.

Kahramanmaraş'ta kuyumcularda da fiyatlar yukarı yönlü güncellenirken, özellikle düğün sezonunun başlamasıyla birlikte çeyrek ve tam altına olan talebin devam ettiği gözleniyor.

Kahramanmaraş Güncel Altın Fiyatları

Kentte kuyumculardan alınan güncel bilgilere göre yeni tarihli altın fiyatları şöyle:

Külçe Altın: Alış 99.100 TL – Satış 102.100 TL

Alış – Satış Tam Altın: Alış 39.640 TL – Satış 40.840 TL

Alış – Satış Yarım Altın: Alış 19.820 TL – Satış 20.420 TL

Alış – Satış Çeyrek Altın: Alış 9.910 TL – Satış 10.210 TL

Serbest piyasada ise gram altın yaklaşık 6 bin 32 TL, çeyrek altın 10 bin 18 TL, Cumhuriyet altını ise 39 bin 978 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Kahramanmaraş'ta Düğün Sezonu Hareketliliği

Yaz aylarıyla birlikte düğün sezonunun başlaması, Kahramanmaraş'taki kuyumcularda da hareketliliği artırdı. Özellikle çeyrek, yarım ve tam altına olan talebin yükseldiğini belirten sektör temsilcileri, fiyatların küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak gün içinde dahi değişebildiğine dikkat çekiyor.

Vatandaşlar ise hem yatırım hem de düğün alışverişi için altın fiyatlarını yakından takip ediyor.

Altın Fiyatlarını Neler Etkiliyor?

Uluslararası piyasalarda gözler yeniden ABD ekonomisinden gelecek verilere çevrildi. Özellikle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) izleyeceği para politikası ve faiz beklentileri, altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Diğer yandan Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler de yatırımcıların güvenli liman arayışını etkiliyor. İran ile ABD arasında diplomatik temasların sürmesi piyasalarda temkinli bir iyimserlik oluştururken, ons altın 4 bin dolar seviyesinin üzerinde tutunmayı sürdürüyor.